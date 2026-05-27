Municipal confirma que no jugará la Súper Copa para enfocarse en la pretemporada

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El campeón nacional no estará presente en la primera edición de la Súper Copa Bantrab.

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Municipal confirmó oficialmente que no participará en el nuevo torneo organizado por la Federación Nacional de Futbol debido a temas relacionados con su planificación de pretemporada.

La decisión del conjunto escarlata fue presentada el martes y posteriormente aceptada por la Fedefut, según un acuerdo emitido por el ente rector del futbol guatemalteco.

El conjunto militar ocupará el lugar de Municipal en la Súper Copa. (Foto: Eddy Recinos / Nuestro Diario)

En el documento se detalla que las fechas establecidas para la competencia coinciden con la preparación del plantel edil rumbo a la próxima campaña.

El documento donde se confirma la ausencia de los rojos en el torneo. (Foto: redes sociales)

Tras la baja de los rojos, la Federación determinó que el lugar será ocupado por Aurora, club que obtuvo el derecho de participar gracias a su posición en la tabla acumulada de la temporada 2025-2026.

La competencia se desarrollará entre el 27 de junio y el 18 de julio.El torneo reunirá equipos de Liga Mayor, Primera, Segunda y Tercera División y servirá también como preparación previa al arranque oficial del Apertura.

Sobre el torneo

El formato de la copa será de eliminación directa desde los octavos de final hasta la final, para completar un total de 15 partidos.

Además, se estableció que el equipo de menor categoría tendrá la localía en cada llave; si ambos clubes pertenecen a la misma división, el anfitrión será definido mediante sorteo.

La final se disputará en el estadio Cementos Progreso, casa de Comunicaciones.

Curiosamente, los cremas tampoco formarán parte del certamen luego de quedar fuera de las finales del Apertura 2025 y Clausura 2026.