Copa Universidad Galileo reunirá a atletas de 20 países

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Del 30 de mayo al 13 de junio, Guatemala será sede de la decimoséptima edición de la Copa Universidad Galileo, un torneo que forma parte del circuito oficial ITF World Tennis Tour Junior y que reunirá a jugadores juveniles de distintos países.

Por segundo año consecutivo, el país albergará dos competencias consecutivas de categoría ITF J100, una categoría que otorga puntos para el ranking mundial juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF). En total, participarán más de 100 atletas provenientes de alrededor de 20 países.

La Copa Universidad Galileo se realiza con el respaldo de Universidad Galileo, patrocinador principal del torneo durante 17 años consecutivos. El evento forma parte de las iniciativas que impulsan el desarrollo deportivo y la proyección de atletas juveniles.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Dos semanas de competencia

Los torneos se disputarán durante dos semanas consecutivas y contarán con cuadros principales de 32 jugadores en las ramas masculina y femenina, además de competencias de dobles con 16 parejas.

La primera semana se desarrollará en el Guatemala Country Club, del 30 de mayo al 6 de junio. La fase clasificatoria se disputará el 30 y 31 de mayo, mientras que el cuadro principal iniciará el 1 de junio.

Las finales de dobles se jugarán el 5 de junio y las de singles el 6 de junio.

La segunda semana se realizará en la Federación Nacional de Tenis, zona 15, del 6 al 13 de junio. Las rondas clasificatorias serán el 6 y 7 de junio, el cuadro principal comenzará el 8 de junio y las finales se disputarán el 12 y 13 de junio.

Puntos para el ranking y camino al profesionalismo

Cada torneo entregará 100 puntos ITF a los campeones, 75 al finalista y una distribución progresiva de puntos para las siguientes rondas.

Este tipo de competencias reúne a jugadores menores de 18 años que buscan avanzar hacia los circuitos ATP y WTA, además de optar por oportunidades de becas universitarias en Estados Unidos.

La edición 2026 es resultado de una alianza entre RACKETS&GOLF y la Federación Nacional de Tenis de Guatemala. Desde 2008, el país pasó de contar con un torneo internacional juvenil a organizar seis competencias internacionales cada año.

Participación internacional y presencia guatemalteca

En la rama masculina, entre los jugadores con mejor posición en el ranking se encuentran Gurjof Singh, de Estados Unidos, ubicado en el puesto 168 del ranking juvenil ITF, y el japonés Kensuke Kobayashi, en la posición 209.

Por Guatemala ya tienen un lugar asegurado en el cuadro principal Ronaldo Cotom, Gianluigi Martini, Antonio Castellanos, Martín García y Mario López.

En la rama femenina, la estadounidense Ellery Mendell, número 197 del ranking juvenil mundial, encabezará la competencia.

Las representantes guatemaltecas serán Alison Oliva, Sofía Álvarez, Sofía Tejada, Carmen Fuentes, Luciana Mejía, Anika Javora, Giuliana Alvarado, Anika Pemueller y Valentina Schaeffer.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Una plataforma que ha recibido a figuras del tenis

A lo largo de sus 17 ediciones, la Copa Universidad Galileo ha contado con la participación de jugadores que posteriormente llegaron a las principales competencias internacionales.

Entre ellos figuran Mónica Puig, campeona olímpica en Río 2016; Yoshihito Nishioka; Miomir Kecmanović y Sofia Kenin, campeona del Australian Open 2020.

El evento cuenta con el respaldo de Universidad Galileo como patrocinador principal, además de Banrural, Herbalife, El Zeppelin e Ipeth. También participan como media partners Prensa Libre, +Música, Radio Infinita y Tigo Sports.