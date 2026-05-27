Hombre es asesinado y su cuerpo pasa horas en el interior de su auto

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El auto llevaba varias horas estacionado con la víctima adentro.

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Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un carro estacionado en una calle de San Marcos.

Se trata de Mario Rodrigo Ochoa López, de 50 años.

Segun testigos, el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el martes en la noche, hasta que en horas de la mañana, al notar que el automotor seguían en el lugar, alertaron a la Policía sobre el hecho, confirmando que dentro del carro había una persona.

(Foto: redes sociales)

Los agentes policiacos indicaron que Ochoa López, tenía dos heridas de bala, una en la frente y otra atrás del cráneo, por lo que se cree que los criminales lo iban siguiendo hasta que le dieron alcance en este sector.

Peritos del Ministerio Público recabaron las evidencias, luego ordenaron el traslado del cadáver a la morgue de Malacatán, mientras que los parientes desconocen los motivos del hecho.