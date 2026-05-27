Fichaje cerrado: Newcastle acepta la oferta del Barcelona por Anthony Gordon

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Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Newcastle para el traspaso del atacante internacional inglés Anthony Gordon al conjunto azulgrana, según múltiples reportes de medio españoles, ingleses y expertos en fichajes.

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El extremo de 25 años, que firmará por las próximas cinco temporadas, será así el primer fichaje del Barsa para la próxima campaña, con la idea de reforzar la línea ofensiva coincidiendo con la salida de su goleador polaco Robert Lewandowski, de 37 años.

¡¡ÚLTIMA HORA: ANTHONY GORDON SERÁ NUEVO JUGADOR DEL FC BARCELONA DE HANSI FLICK!!



Fabrizio Romano lo da por hecho, señoras y señores. La directiva del Newcastle YA aceptó la oferta del FC Barcelona por Anthony Gordon. Sí, el talentoso jugador inglés se convertirá en EL PRIMER… pic.twitter.com/z1xDqHgVNT — Invictos (@InvictosSomos) May 27, 2026

La operación de traspaso ascenderá a unos 70 millones de euros más otros 10 millones en variables, según las mismas fuentes. La firma del internacional inglés y la oficialización del traspaso debería tener lugar de aquí al fin de semana.

Según la prensa catalana, la llegada de Anthony, un extremo izquierdo que también puede jugar como delantero centro, no cierra la puerta a otros posibles refuerzos ofensivos.

Gordon, que tras cerrar su traspaso se unirá a su selección para jugar su primer Mundial, nació en Liverpool y se formó en el Everton, además, es considerado como una de las mayores promesas de la Premier y ahora dejará las filas del Newcastle, al que se unió en 2023. Se espera que el atacante viaje este mismo jueves a Cataluña para los exámenes médicos y poner su firma en el contrato.