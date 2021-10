La reacción de Adam Levine ante el "abrazo" de una fan se hizo viral (video)

Adam Levine dijo que estaba "sorprendido" cuando una fan subió al escenario y lo rodeó con el brazo durante la actuación de su banda en el Hollywood Bowl en Los Ángeles.

“Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fanáticos. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Digo eso todo el tiempo, a nuestros fanáticos”, dijo Levine a sus seguidores en un video en su historia de Instagram.

Adam continuó señalando que los críticos lo habían acusado de no ser humilde con sus fanáticos, lo que lo llevó a hablar para defenderse.

"Pensar que alguien creería que yo pensaba que nuestros fanáticos estaban por debajo de nosotros o menos que nosotros hace que se me revuelva el estómago", dijo. “Eso no es lo que soy. Eso no es lo que yo he sido".

Levine expresó que su reacción fue de shock y no pretendía ser maliciosa.

Algunos seguidores han recriminado la actitud del cantante.

“Solo necesito que sepan que estaba realmente sorprendido. Y a veces, cuando estás asustado ... tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo allí. Es de lo que me enorgullezco”, dijo.

Un video de TikTok se volvió viral que mostraba a una fan corriendo al escenario y aferrada al brazo de Levine mientras interpretaba la canción "Sunday Morning".

Levine se congeló cuando el personal de seguridad se llevó a la admiradora antes de pronunciar la palabra “joder” y sacudió los hombros con una mirada de enojo en su rostro antes de continuar con su actuación.

adam levine disgusted after being touched by a poor person pic.twitter.com/6kUHGVPQfU — wnoah (@nadwecks) October 26, 2021

Los usuarios de las redes sociales parecían divididos por la reacción de Levine, algunos dijeron que parecía ingrato con sus fanáticos y otros señalaron que no debería haber sido abrazado sin su consentimiento.

No puede ser que Adam tuvo que venir a aclarar el asunto con la tipa que se subió al escenario, y todavía lanza un besito al final tE AMO ADAM LEVINE NADIE TE MERECE NOMAS YO pic.twitter.com/8rfDW7TNbt — Thalia✨ (@levinetattoos) October 27, 2021

La situación ha sido comparada como la que vivió hace algunas Maluna en Nueva York cuando un admirador lo tomó con fuerza y el cantante lo empujó.

Los memes tampoco han dejado pasar por alto la situación.