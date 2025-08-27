Versión Impresa
Adela Micha y Angélica Vale vienen a Guatemala

  • Por Selene Mejía
26 de agosto de 2025, 18:35
Las personalidades compartiran sus historis de éxito. (Fotos: Instagram)

La conocida periodista Adela Micha y la actriz Angélica Vale comparten escenario en Guatemala. 

OTRAS NOTICIAS: Angélica María y Angélica Vale fueron captadas en Guatemala

Las mexicanas son parte del XX Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas con el lema "Voces que transforman", que se espera muy pronto para compartir "palabras y acciones que construyen". 

Según el sitio oficial Adela Micha, periodista y líder inspiradora compartirá su visión y experiencias sobre liderazgo y empoderamiento femenino, haciendo de este congreso una verdadera experiencia transformadora.

Vale viene a celebrar inspiración, fuerza y conexión femenina, unidas para honrar el impacto de nuestras palabras y experiencias.

¿Cuándo puedes conocer sus historias?

El evento se lleva a cabo el martes 7 de Octubre de 2025, a partir de las 8 de la mañana, en el Westin Camino Real de la Ciudad de Guatemala, ubicado en la Calle Camino Real 0-20, Zona 10.

Entradas

Los boletos están a ya a la venta al llamar al 2417-2711, o al Whatsapp 4212-3189, para reservar. Ingresa aquí para más información. 

  • Últimas noticias de Guatemala

