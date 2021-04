"The Suicie Scuad": el adelanto de la segunda parte es tendencia

El tráiler de “El Escuadrón Suicida” se convirtió en el más visto desde su lanzamiento llegando a ser tendencia. Su contenido no es apto para menores.

James Gunn, director de la cinta sobre el grupo de supervillanos de DC Comics, fue quien compartió la noticia en su cuenta oficial de Twitter.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes por hacer que esto sucediera. ¡Gracias!”, escribió junto a la primicia, publicada a finales de marzo.

En abril contó un poco más en su cuenta del contenido:

"Aunque es April Fool's, la única broma aquí es sobre los supervillanos que aceptaron trabajar para Amanda Waller. ¡Nuevo tráiler de #TheSuicideSquad que se lanzó anoche exclusivamente en los cines! ¡Encuéntrenos en cines el 6 de agosto!"

Según los nuevos datos, la cinta no será apta para toda la familia.

MIRA EL ADELANTO: