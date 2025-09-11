La lucha por ellos: 5 mil firmas para exigir reformas urgentes a la Ley Animal

-

Organizaciones defensoras de los derechos animales realizaron la tercera marcha pacífica para exigir al Congreso de la República reformas urgentes a la Ley de Protección y Bienestar Animal

La caminata reunió a perros, gatos, colectivos, rescatistas, asociaciones, voluntarios y ciudadanos comprometidos con la causa.

La manifestación fue organizada por la agrupación Patitas a la Obra. "Porque la lucha sigue, porque cada paso deja huella, porque juntos podemos lograr que las reformas a la Ley se aprueben", expresaron los organizadores.

Actualmente, cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Bienestar Animal se encuentran bajo análisis en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República.

A pesar de las mesas técnicas realizadas con participación ciudadana y el respaldo de algunos legisladores como el diputado José Pablo Mendoza, el proceso sigue estancado.

Según cifras compartidas por las organizaciones, alrededor de 8 millones de perros y gatos viven en condición de calle en Guatemala, y cada hora al menos 15 animales son víctimas de maltrato.

Demandan apoyo

La legislación vigente exige presentar una denuncia formal, pero en la práctica las autoridades no reciben ni investigan los casos de oficio, lo que deja a los animales desprotegidos.

El 30 de septiembre, las organizaciones entregaron una carta oficial a la Comisión, respaldada por 5 mil firmas ciudadanas, en la que se solicita una pronta respuesta legislativa ante lo que consideran una crisis ética y de salud pública.