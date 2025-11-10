Admiradora sorprende y le regala flores a Ricardo Arjona tras concierto

Una fanática venezolana que reside en Chile viajó hasta Guatemala para asistir a la "Residencia" de Ricardo Arjona y regalarle un ramo de flores.
Una admiradora sorprendió a Ricardo Arjona con unas flores tras uno de sus conciertos que se realizó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Este momento tan esperado por la seguidora del cantautor guatemalteco, se dio cuando Arjona salió del lugar tras haber dado uno de sus recitales de "Lo que el Seco no dijo".
En un video publicado por Radio Mía en la red social TikTok, se observan las imágenes del momento único que vivió la fanática.
Según se dio a conocer, se trata de una venezolana que actualmente vive en Chile, pero que decidió viajar a Guatemala para estar en la "Residencia del Seco".
En las imágenes se observa cuando la sudamericana esperó hasta altas horas de la noche a que Arjona saliera del parqueo y poderle entregar un ramo de flores y aprovechar a decirle "te amo mi amor".