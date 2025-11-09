Los fans disfrutaron al máximo del sexto show de Ricardo Arjona

La magia de Arjona conquista nuevamente la Gran Sala.
La fiebre por Arjona continúa presente en cada show, y el sexto concierto de Lo que el Seco no dijo no fue la excepción, ya que los fans lo experimentaron con locura y amor por el cantautor.
Su estadía en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias ha atraído a miles de fans provenientes de diversas naciones, como Costa Rica, México y Uruguay.
Este ciclo de conciertos ha sido un evento histórico para la música guatemalteca, con cada actuación experimentada intensamente.
Desde temprano, los fanáticos hicieron cola para ingresar y deleitarse con su música; algunos manifestaron que no solamente estaban ansiosos por escuchar las canciones de su álbum más reciente, sino también todo su repertorio musical.
Los seguidores de Ricardo han expresado su amor por él a través de una variedad de ideas creativas, que incluyen carteles con mensajes muy significativos, suéteres, pósteres con su foto y hasta tenis personalizados.