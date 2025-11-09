Los fans disfrutaron al máximo del sexto show de Ricardo Arjona

-

La magia de Arjona conquista nuevamente la Gran Sala.

La fiebre por Arjona continúa presente en cada show, y el sexto concierto de Lo que el Seco no dijo no fue la excepción, ya que los fans lo experimentaron con locura y amor por el cantautor.

Iris Galdámez asistió al segundo show de la residencia "Lo que el Seco no dijo", con una figura del artista a tamaño real, con la intención de escuchar todo su repertorio, ya que según sus propias palabras, “ama a Ricardo”. (Foto: Wilder López)

Su estadía en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias ha atraído a miles de fans provenientes de diversas naciones, como Costa Rica, México y Uruguay.

Con un suéter y tenis para rendir homenaje a la artista, Jocelyn Torres, fue al Teatro Nacional desde México, el lugar que la vio nacer para disfrutar de este concierto. Era la primera vez que lo veía en el país, por lo que se preparó con su atuendo. (Foto: Wilder López)

Este ciclo de conciertos ha sido un evento histórico para la música guatemalteca, con cada actuación experimentada intensamente.

Andrés Velazco, de Ecuador, llegó al show con su bandera. El fanático está recorriendo el país y visitando varios sitios turísticos. No se perdió este espectáculo porque ha tenido la oportunidad de asistir a muchos de sus conciertos en su país. (Foto: Wilder López)

Desde temprano, los fanáticos hicieron cola para ingresar y deleitarse con su música; algunos manifestaron que no solamente estaban ansiosos por escuchar las canciones de su álbum más reciente, sino también todo su repertorio musical.

Anabella Reyes llegó con un cartel al concierto, ya que recordaba que el 8 de julio de 2013 el artista se bajó del escenario y le dedicó "Señoras de las cuatro décadas". Esperaba que en esta ocasión ocurriera lo mismo y pudiera compartir con él. (Foto: Wilder López)

Los seguidores de Ricardo han expresado su amor por él a través de una variedad de ideas creativas, que incluyen carteles con mensajes muy significativos, suéteres, pósteres con su foto y hasta tenis personalizados.