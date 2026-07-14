Adolescente que aprendía a manejar es atacada a tiros por un "vecino"

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El ruido de la motocicleta habría molestado al vecino, razón por la cual disparó.

Una adolescente de 16 años resultó herida tras ser baleada cuando aprendía a conducir una motocicleta en un camino del cantón Pacayal, Suchitépequez.

Según relató su hermano, Brayan Ajcaj, la menor estaba practicando en la calle, cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego, luego se percataron que los proyectiles habían alcanzado a la víctima, quien iba acompañada de otra joven que resultó ilesa.

Añadió que al intentar averiguar de donde provenían los disparos y quien era el responsable, un hombre que vive en el sector habría recargado el arma, por lo que decidieron retirarse y pedir auxilio.

Socorristas de la brigada de emergencia de Chicacao brindaron asistencia a la menor, quien presentaba heridas provocadas por esquirlas de escopeta en el rostro y abdomen.

La menor fue llevada a un centro asistencial. (Foto: Surama Rodas/colaboradora)

Debido a la gravedad de las lesiones. fue trasladada inicialmente a un centro asistencial local y luego al Hospital Nacional de Mazatenango.

Por el ruido

De acuerdo con la investigación preliminar, la motocicleta tipo cross que conducía la menor herida habría generado ruido estridente, situación que presuntamente provocó que el vecino saliera de su vivienda y disparara.

La Policía Nacional Civil tomó declaraciones de la víctima y sus familiares para establecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no han revelado la identidad del presunto responsable del ataque.