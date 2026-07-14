VIDEO: hombres se a van los golpes en plena terminal de buses

Ambos intercambiaron patadas y puñetazos ante la mirada de vendedores y pasajeros
OTRAS NOTICIAS: ¡Indignante video! Las imágenes que evidenciaron el abuso hacia una niña de 10 años
Lo que habría empezado como una discusión "por pasaje", terminó en patadas y golpes en la terminal de buses de Joyabaj, Quiché.
Un video grabado por uno de los presentes, muestra cómo dos hombres, quienes serian los ayudantes de dos distintas unidades, comenzaron a discutir.
La pelea se salió de control y los hombres se fueron a los golpes frente a varios vendedores y pasajeros.
Mira aquí el video:
La rivalidad entre transportistas en Guatemala se ha convertido es un problema recurrente que afecta la seguridad ciudadana.
En departamentos como Quiché, las disputas por turnos y pasajeros suelen escalar a agresiones físicas, debido la falta de agentes de tránsito o seguridad en estos sectores.