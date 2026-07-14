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VIDEO: hombres se a van los golpes en plena terminal de buses

  • Por Jessica González
14 de julio de 2026, 07:59
Los ayudantes peleaban por pasaje en plena terminal de buses. (Foto: captura de video)

Los ayudantes peleaban por pasaje en plena terminal de buses. (Foto: captura de video)

Ambos intercambiaron patadas y puñetazos ante la mirada de vendedores y pasajeros

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Lo que habría empezado como una discusión "por pasaje", terminó en patadas y golpes en la terminal de buses de Joyabaj, Quiché. 

Un video grabado por uno de los presentes, muestra cómo dos hombres, quienes serian los ayudantes de dos distintas unidades, comenzaron a discutir.

La pelea se salió de control y los hombres se fueron a los golpes frente a varios vendedores y pasajeros.

Mira aquí el video: 

La rivalidad entre transportistas en Guatemala se ha convertido es un problema recurrente que afecta la seguridad ciudadana.

En departamentos como Quiché, las disputas por turnos y pasajeros suelen escalar a agresiones físicas, debido la falta de agentes de tránsito o seguridad en estos sectores.

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