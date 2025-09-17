Rocio, la joven que quería grabar un video y fue arrastraba por el río Las Vacas

-

Los padres de la adolescente narraron cómo sucedieron los hechos.

Daralyn Rocío Moreno Morales de 14 años, quien tenía activa una alerta Alba Keneth por desaparición, tras haber sido arrastrada por el río Las Vacas, fue localizada este martes 16 de septiembre.

El cuerpo de la menor fue hallado en las cercanías de una hidroeléctrica, a varios kilómetros del punto donde se reportó su desaparición. Su padre, José Luis Moreno, acudió al lugar y realizó el reconocimiento.

El cuerpo de la adolescente que permanecía desaparecida tras ser arrastrada por el río Las Vacas hace tres días, fue localizado en las cercanías de una hidroeléctrica en el municipio de Chinautla, informaron los @BVoluntariosGT.#rescate #Bomberos #Adolescentes #ULTIMAHORA pic.twitter.com/OUJMvMvJZz — Medios Integrados (@GtMedios70795) September 17, 2025

Lo sucedido

Posteriormente, en una entrevista realizada por el medio de comunicación televisivo, Telediario, ambos padres narraron cómo ocurrió la tragedia.

Según indicó la progenitora de Daralyn Rocío, la menor le dijo que unos amigos la habían llegado a buscar para ir "allá abajo", pero no le explicó precisamente a dónde y a qué irían.

Sin embargo, cree que pudieron ir a grabar videos para las redes sociales, ya que a su hija le gustaba hacer "tiktoks" y transmisiones en vivo.

En esos momentos no estaba lloviendo, pero minutos después empezó a llover, y más tarde, la llamó una amiga preguntando si los jóvenes se encontraban en su casa, al decirle que no, la amiga le dijo que al parecer se los había llevado la corriente del río, el cual había crecido por las fuertes lluvias, relata la progenitora de Daralyn Rocío.

El padre, quien había ido a buscarla desde el día que se registró el hecho, agradeció a los cuerpos de socorro por colaborar con la búsqueda y localización de su hija, quienes además evitaron que él se expusiera a los riesgos que conllevaba la búsqueda sin tener la experiencia.

Vea el video: