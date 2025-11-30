Versión Impresa
Adolescente asesina a mujer y provoca una persecución policial

30 de noviembre de 2025, 10:09
La Policía Nacional Civil inicio una persecución cuando el menor trataba de escaparse. (Foto: Shutterstock)&nbsp;

La Policía Nacional Civil inicio una persecución cuando el menor trataba de escaparse. (Foto: Shutterstock) 

Al menor de 16 años se le incautó una arma de fuego tras ser capturado.

La Policía Nacional Civil (PNC) inició una persecución de un camión que era conducido por un joven de 16 años, quien momentos previos habría cometido el ataque contra una mujer en el Cantón San Martín, San Pedro Sacatepéquez.

(Foto: redes sociales)
La PNC decomisó el transporte. (Foto: redes sociales)
La víctima fue identificada como María Isabel Ruruy Tezen, de 36 años, quien fue asesinada dentro de una abarrotería.

El menor de edad quedó a disposición de la ley para ser investigado por este delito.

