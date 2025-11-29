Pedro Cuevas rompe el silencio tras las acusaciones en su contra (video)

-

Pedro Cuevas se pronunció tras acusaciones de abuso contra su hija.

A través de sus redes sociales, el cantante expresó y manifestó su descontento tras las acusaciones, pero añadió que por amor y respeto a su hija, no iba a entrar en detalles, al indicar que los análisis psicológicos y físicos de la menor no arrojan ningún resultado culposo.

Esto, posterior a que su expareja y madre de su hija, Florecita Cobián, publicará en sus redes sociales un video donde expuso que temía por la vida de su hija y la de ella, dado que se dictaminó el cierre irrevocable del proceso contra Cuevas.

Según declaraciones de Cuevas, lleva 4 años afectado profesional y personalmente por estas acusaciones, además de que no ha visto ni tenido contacto con su hija.

De acuerdo con las investigaciones, la denuncia fue impuesta por Florecita el 16 de agosto de 2021 y los hechos fueron cometidos entre 2019 y 2020. Y este 2025 se dio un segundo dictamen a favor de Cuevas.

Los querellantes consideran que se aprovechó de un tecnicismo, por un cambio de palabra, para cerrar el caso. Por lo que, en acompañamiento del Instituto de la Víctima, se dará una nueva apelación a esta resolución para poder continuar con las investigaciones del caso.

Cuevas confirmó siempre estar dispuesto a la ley y que sus valores familiares y el amor, así como el respeto hacia sus hermanas, no le permitirían cometer este tipo de actos.

Entre lágrimas y los recuerdos de su paternidad, el cantante da un mensaje a su hija:

"Quiero que sepas que no importa lo que te han dicho, no importa lo que te haya hecho creer, no importa donde estés, siempre te voy a amar"

También aseguró que él no cometería ninguna daño contra la vida de ambas.