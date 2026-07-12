Ataque armado en vivienda deja adolescente muerto en San Pedro Ayampuc

La víctima fue un adolescente de 17 años quien murió a consecuencia de los múltiples disparos.
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Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por disparos en el interior de una casa ubicada en la aldea San Luis Buena Vista, San Pedro Ayampuc.
Al llegar, identificaron a un joven de 17 años que habría sido atacado con arma de fuego.
Sin embargo, se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas.
Hasta el momento se desconoce quien ejecutó el ataque, el cual ya es investigado por Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) quienes determinarán las causas del hecho.