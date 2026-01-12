El adolescente que habría sido asesinado por un "amigo"

El menor iba acompañado de un supuesto amigo, quien habría accionado el arma.
Un menor de edad fue asesinado la tarde del domingo 11 de enero, tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Villas del Pedregal 1, zona 6 de Retalhuleu.
Según información proporcionada la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un joven con múltiples heridas de bala, quien posteriormente fue identificado por sus familiares como Rubén Alexander Aguilar, de 17 años de edad.
De acuerdo a la PNC, la víctima vestía pantalón de lona negro, playera color beige y zapatos tipo tenis blancos y presentaba cuatro heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, las cuales le ocasionaron la muerte de forma inmediata.
De acuerdo con versiones de las autoridades, el adolescente se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona, un supuesto amigo, con quien habría sostenido una discusión.
Minutos después se escucharon varias detonaciones y el presunto responsable huyó entre los matorrales con dirección al cantón Dolores.
La escena fue acordonada por agentes policiales, mientras que fiscales del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el responsable.