Reunión familiar termina en tragedia, una persona resultó gravemente herida

Antes de apuñalar a la víctima se encontraban conviviendo en familia.
Lo que inició como una reunión familiar, terminó en tragedia, luego de que los ánimos de una discusión finalizaron en un ataque con arma blanca.
El hecho ocurrió en la finca la Concha del municipio de Chicacao, municipio de Suchitepéquez.
Elementos de la brigada de socorro le prestaron atención prehospitalaria a Domingo Sac, de 38 años, quien presentaba varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo luego de la pelea.
La víctima fue estabilizada y trasladada de gravedad a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango.
Familiares de la víctima indicaron que fue otro pariente, del cual no quisieron brindar nombre. Se encontraban conviviendo cuando comenzó la discusión.
La Policía Nacional Civil (PNC) inició con las investigaciones correspondientes para dar con el responsable.