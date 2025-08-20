El adolescente que murió por hacer "carreritas" y chocar contra un auto

El adolescente de 14 años murió tras el fuerte impacto.
El fatal accidente ocurrió la tarde del martes en el kilómetro 87 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
Un adolescente de 14 años, identificado como Esnayder Eduardo Pinto Sánchez, impactó contra un auto, falleciendo en el lugar.
Según testigos, el joven iba haciendo carreras, en el carril contrario, junto a otros amigos cuando perdió el control y terminó chocando.
Bomberos Municipales Departamentales asistieron al lugar y auxiliaron a Edman Renato Barrientos Ruano, conductor del auto, quien resultó con heridas graves y fue trasladado a un centro asistencial.
*Con información de Silvia Roca