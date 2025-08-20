El adolescente que murió por hacer "carreritas" y chocar contra un auto

El fatal accidente ocurrió la tarde del martes en el kilómetro 87 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Un adolescente de 14 años, identificado como Esnayder Eduardo Pinto Sánchez, impactó contra un auto, falleciendo en el lugar.

El menor de edad falleció en el lugar. (Foto: redes sociales)

Según testigos, el joven iba haciendo carreras, en el carril contrario, junto a otros amigos cuando perdió el control y terminó chocando.

Así quedó el auto del conductor que sobrevivió al impacto. (Foto: redes sociales)