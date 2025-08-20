Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El adolescente que murió por hacer "carreritas" y chocar contra un auto

  • Por Jessica González
20 de agosto de 2025, 10:48
El menor chocó contra un automóvil. (Foto: Archivo/Soy502)

El menor chocó contra un automóvil. (Foto: Archivo/Soy502)

El adolescente de 14 años murió tras el fuerte impacto.

OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Guatemala?

El fatal accidente ocurrió la tarde del martes en el kilómetro 87 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Un adolescente de 14 años, identificado como Esnayder Eduardo Pinto Sánchez, impactó contra un auto, falleciendo en el lugar.

El menor de edad falleció en el lugar. (Foto: redes sociales)
El menor de edad falleció en el lugar. (Foto: redes sociales)

Según testigos, el joven iba haciendo carreras, en el carril contrario, junto a otros amigos cuando perdió el control y terminó chocando.

Así quedó el auto del conductor que sobrevivió al impacto. (Foto: redes sociales)
Así quedó el auto del conductor que sobrevivió al impacto. (Foto: redes sociales)

Bomberos Municipales Departamentales asistieron al lugar y auxiliaron a Edman Renato Barrientos Ruano, conductor del auto, quien resultó con heridas graves y fue trasladado a un centro asistencial.

*Con información de Silvia Roca

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar