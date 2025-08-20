¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Guatemala?

¡Prepárate! Este será el próximo fin de semana largo que podrás disfrutar.
Si ya estás planificando tus próximas salidas, toma en cuenta que el siguiente descanso largo está cerca.
Se trata del lunes 15 de septiembre, Día de la Independencia, el cual permitirá tomar un respiro desde el sábado 13.
Este sería el penúltimo fin de semana largo, pues el que sigue y el último será el del lunes 20 de octubre, Día de la Revolución.
Los asuetos y feriados que quedan del 2025
- Sábado 1 de noviembre: Día de todos los Santos
- Miércoles 24 de diciembre desde medio día: Noche Buena
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Miércoles 31 de diciembre desde medio día: Noche Vieja.