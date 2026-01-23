Conductor de camión atropella a un adolescente y vuelca en la cinta asfáltica

-

Según versiones de testigos, el vehículo circulaba a excesiva velocidad.

Momentos de alta tensión se vivieron el pasado 22 de enero en la ruta Interamericana tras un trágico accidente que cobró la vida de un adolescente de 13 años que falleció tras ser embestido por un camión.

El suceso ocurrió cuando el menor, identificado como Daniel Estuardo Lejá Tuy de 13 años, caminaba a la orilla de la carretera tras descender de una pasarela con dirección a una tienda local.

En ese momento, un camión de carga lo impactó violentamente, arrastrándolo sobre la cinta asfáltica.

El menor se dirigía hacia una tienda cuando fue alcanzado por un camión. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Vecinos y transeúntes dieron aviso inmediato a elementos de Bomberos Voluntarios de la 98 compañía, quienes lo encontraron aún con signos vitales, pero minutos después falleció en el lugar.

El conductor del vehículo pesado, al percatarse del impacto, intentó frenar bruscamente pero perdió el control y terminó volcado sobre la carretera.

El camión quedó volteado a unos metros del incidente. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Tras confirmarse el fallecimiento del menor, un grupo de personas intentó tomar justicia por mano propia, por lo que tubo que intervenir la PNC para resguardar al piloto y evitar un linchamiento, los agentes procedieron a su aprehensión y traslado inmediato hacia la comisaría.