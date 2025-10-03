Adra Antigua inaugura exposición de arte

- Adra Antigua Guatemala, parte del portafolio de Íntegro Hospitality, inauguró la exposición "Dioses Creadores inspirada en la Cosmos Maya", la primera exhibición en la ciudad colonial que utiliza maniquíes intervenidos como soportes artísticos para reinterpretar la cosmología maya. La exposición permanecerá abierta al público del 27 de septiembre al 30 de noviembre de 2025, todos los días de 7:00 a 22:00 horas, con entrada gratuita en la sede de Adra, ubicada en la 4ª calle oriente, casa #15, Antigua Guatemala. (Fotografía cortesía: Íntegro) Arte con propósito social Parte de lo recaudado con la venta de las piezas será destinado a El Patojismo, una institución privada de servicio público y totalmente gratuito que transforma la vida de niños, niñas y jóvenes en Antigua Guatemala, mediante acceso a educación integral, atención médica y apoyo psicológico. “ Más allá de una exhibición artística, esta exposición es un acto de solidaridad. Cada maniquí intervenido refleja no solo el talento guatemalteco, sino también la esperanza de un futuro con más oportunidades para la niñez de Antigua Guatemala. ” Pierre De Janon Janson , director de Íntegro Hospitality. La exposición reunió a ocho artistas guatemaltecos, tanto emergentes como consolidados, quienes fueron seleccionados por su trayectoria, innovación y conexión con la cosmovisión maya. Entre ellos figuran: Steve Solis El Patojismo Walesk Ortiz Ariz Malez Juan Ordoñez Ale Bara Pedro Monroy Ilofka