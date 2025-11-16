Adria Arjona aparece en el "Pirelli Calendar" 2026

-

La actriz guatemalteco-puertorriqueña Adria Arjona aparece en el prestigioso "Piralli Calendar" para el 2026.

La hija de Ricardo Arjona se une a las estrellas de Hollywood y deportivas que representan a cada uno de los meses del año, en el prestigioso calendario.

La temática del próximo año es "Natural Elements" (elementos naturales) y Adria representa al agua.

Foto: Pirelli.

"The Cal 2026 celebra el poder y la belleza de los elementos naturales. Tierra, agua, fuego, viento, éter, flores y naturaleza se convierten en protagonistas de una narrativa visual que explora el profundo vínculo entre el mundo natural, la emoción y la identidad", se explica en la página oficial.

Acerca de la actriz escribieron esta reseña

La joven promesa Adria Arjona siempre ha tenido espíritu nómada. Nacida en Puerto Rico, hija de una exreina de belleza y un reconocido cantautor guatemalteco, solía acompañar a su padre en sus giras, durmiendo en un país para despertar en otro. Cuando no viajaba, la joven Arjona vivió en Puerto Rico, México y Estados Unidos, y siempre buscaba nuevos entornos naturales para explorar. En la actualidad, cuando la actriz escapa de la vida urbana, dedica su tiempo a dos cosas:

Foto: Pirelli.

"O me quedo sentada en la playa o en el césped, disfrutando del entorno, o hago algo extremo, ya sea puenting, paracaidismo o ver la Tierra desde diferentes ángulos. Es una cosa o la otra, conmigo no hay término medio".

La sesión fotográfica

Estuvo a cargo del fotógrafo Sølve Sundsbø, Adria posó mientras le arrojaban cubos de agua, mientras un icónico impermeable transparente de "Prada" de 1992, el año de su nacimiento, la protegía, una coincidencia que la actriz describe como "fortuita".

"Me identifico profundamente con el elemento agua. En mis dos culturas crecí rodeada de agua, crecí pensando que era una sirena y aquí estoy hoy, vestida de látex y recibiendo agua".

La famosa comparte la publicación con estrellas de la talla de Venus Williams, Irina Shayk, Isabella Rossellini y Tilda Swinton, entre otras.

Mira la entrevista completa aquí.

Foto: Pirelli.

Foto; Pirelli.