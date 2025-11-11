Versión Impresa
Adria Arjona entrena con Esaú Diéguez, el coach de Léster Martínez

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
11 de noviembre de 2025, 16:58
Adria Arjona sorprendió a sus seguidores con su faceta boxeadora. (Foto: Instagram)

Adria Arjona demostró fuerza y técnica durante su sesión de boxeo.

ENTÉRATE: Adria Arjona muestra su lado rebelde para Vogue Turquía

La hija de Ricardo Arjona sorprende a sus seguidores al compartir historias junto al entrenador de boxeo profesional de Léster Martínez.

En la filmación, Adria Arjona se pone los guantes y practica junto a Esaú Diéguez, demostrando su habilidad para el deporte.

Adria publicó imágenes de las guanteletas utilizadas por el entrenador, las cuales están personalizadas con los colores de la bandera de Guatemala.

Diéguez, quien es mejor conocido como "El Tuto", ha sido fundamental en la preparación de Léster y ha contribuido a su éxito en el boxeo.

Gracias al arduo trabajo de Esaú, Martínez se ha posicionado como uno de los mejores boxeadores del país.

