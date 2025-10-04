Adria Arjona muestra su lado rebelde para Vogue Turquía

-

Adria Arjona vuelve a conquistar la revista con su encanto natural.

Adria Arjona deslumbra en Vogue Turquía mostrando su lado más rebelde y elegante.

La actriz puertorriqueña apuesta por un enterizo gris oscuro, sin accesorios, que resalta su estilo atrevido y moderno, diferente a la portada que protagonizó en mayo con un look más relajado.

Adria redefine el glamour con un toque urbano. (Foto: Instagram)

En las imágenes, posó sobre la caja de su camioneta naranja, apoyando el brazo en la llanta de repuesto, mientras transmite actitud, glamour y confianza, combinando su pasión por la moda con su personalidad única.

La sesión fotográfica muestra cómo la artista fusiona elementos de su vida cotidiana con la elegancia de una estrella internacional.

Adria impone su sello personal en la moda junto a su camioneta. (Foto: Instagram)

Este regreso a la revista marca su creciente influencia fuera de América y consolida a la hija de Ricardo Arjona como referente de estilo, demostrando que puede ser sofisticada, rebelde y auténtica al mismo tiempo.

La actriz inspira a sus seguidores a apostar por su estilo propio y celebra cada paso de su consolidada carrera en la moda y el entretenimiento.