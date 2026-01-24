Adria Arjona y Jason Momoa vistos de nuevo en una alfombra

Adria Arjona fue vista de nuevo en una alfombra junto a Jason Momoa, provocando ternura.
La pareja desfiló por la alfombra verde y gris de la cinta de "The Wrecking Crew" en Reino Unido.
En esta ocasión Momoa usó un traje de terciopelo lila mientras Adria portó un vestido en traje sirena dorado.
Ambos realizan la gira de esta entrega que promete mucha acción y emociones.
The Wrecking Crew
Los hermanastros distanciados Jonny y James, se reencuentran tras la misteriosa muerte de su padre, mientras buscan la verdad, secretos ocultos revelan una conspiración que amenaza con destruir a su familia.
