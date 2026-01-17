Adria Arjona y Jason Momoa derrochan amor en alfombra roja

Adria Arjona y Jason Momoa derrocharon amor en una de las primeras alfombras rojas del año.
Los medios fueron testigos del lazo de ambos, que según afirman es cada vez más fuerte.
La pareja llegó con mucho estilo al pre estreno de la cinta "The Wrecking Crew" en Nueva York, de la que Momoa es protagonista.
Adria acudió luciendo un vestido negro, ceñido al cuerpo, transparente, con un top negro abajo.
Momoa usó un traje de terciopelo en color uva, con una gargantilla que llamó la atención.
Mientras posaban para las cámaras lucieron su cariño con tiernos besos y abrazos.
The Wrecking Crew
Los hermanastros distanciados Jonny y James, se reencuentran tras la misteriosa muerte de su padre, mientras buscan la verdad, secretos ocultos revelan una conspiración que amenaza con destruir a su familia.
