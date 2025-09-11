Adria Arjona promociona la música de su papá en Hollywood

Adria Arjona aprovechó la promoción de su nueva película Amores compartidos (Splitsville) para hablar de la música de su papá.
LEE: El actor Eduardo Serrano fallece tras batallar contra el cáncer
En un video, la actriz y sus compañeros de elenco, Kyle Marvin y Michel Angelo Covino, dan "recomendaciones" para superar una ruptura.
"¿Has escuchado a un tal Ricardo Arjona?", le pregunta Kyle a Adria, a lo que la intérprete responde con una carcajada.
Posteriormente, dice la actriz: "Básicamente, está en todas mis listas y sé que Latinoamérica está de acuerdo conmigo. Si estás en medio de una ruptura deberías escuchar a mi papá".
Más específicamente, Adria recomendó Mujeres, el tema de Arjona publicado en 1992. Tras escuchar la canción, los actores estuvieron de acuerdo.
TE PUEDE INTERESAR: La historia de Victoria Beckham llegará a Netflix
Por supuesto, el cantautor guatemalteco celebró el gesto de su hija: "Mi niña, lo máximo de los máximos".
Adria Arjona vive un gran momento en Hollywood y su nueva cinta está recibiendo excelentes calificaciones en EE. UU.