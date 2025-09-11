Versión Impresa
Adria Arjona promociona la música de su papá en Hollywood

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
11 de septiembre de 2025, 16:29
Arjona
La actriz promociona su nueva película, una comedia romántica. (Foto: Instagram/Adria Arjona)

Adria Arjona aprovechó la promoción de su nueva película Amores compartidos (Splitsville) para hablar de la música de su papá.

La actriz junto a sus compañeros de reparto, Michael Angelo Covino y Kyle Marvin. (Foto: Instagram/Adria Arjona)
En un video, la actriz y sus compañeros de elenco, Kyle Marvin y Michel Angelo Covino, dan "recomendaciones" para superar una ruptura.

"¿Has escuchado a un tal Ricardo Arjona?", le pregunta Kyle a Adria, a lo que la intérprete responde con una carcajada.

Posteriormente, dice la actriz: "Básicamente, está en todas mis listas y sé que Latinoamérica está de acuerdo conmigo. Si estás en medio de una ruptura deberías escuchar a mi papá".

Más específicamente, Adria recomendó Mujeres, el tema de Arjona publicado en 1992. Tras escuchar la canción, los actores estuvieron de acuerdo.

Por supuesto, el cantautor guatemalteco celebró el gesto de su hija: "Mi niña, lo máximo de los máximos".

Arjona agradeció el gesto de su hija en sus historias de Instagram. (Foto: Archivo)
Adria Arjona vive un gran momento en Hollywood y su nueva cinta está recibiendo excelentes calificaciones en EE. UU.

