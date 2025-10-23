Versión Impresa
Adria Arjona protagonizará película junto a Callum Turner

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
23 de octubre de 2025, 13:18
La cinta estará dirigida por Ben Sharrock. (Foto: X)

La historia de Alone Together explora la conexión humana en medio del desierto.

Los actores Callum Turner, conocido por su trabajo The Boys in the Boat, y Adria Arjona encabezarán el elenco de Alone Together, la nueva película del cineasta británico Ben Sharrock, que también contará con la participación de Amir El-Masry.

Adria Arjona vive un gran momento en su carrera artística. (Foto: Getty Image)
Escrita y dirigida por Sharrock, la historia sigue a Sam (interpretado por Turner), un cineasta británico que atraviesa una crisis personal y profesional durante un viaje al desierto árabe.

Allí conoce a Inma, encarnada por Arjona, una mujer cautivadora con quien comparte una intensa conexión en medio de una tormenta inesperada.

Callum Turner está comprometido con Dua Lipa. (Foto: X)
Aunque su encuentro no es una historia de amor tradicional, ambos enfrentan su pasado y sus emociones reprimidas, mientras Sam encuentra apoyo en el carismático guía Abdullah, El-Masry.

Producida por Florian Zeller y Blue Morning Pictures, la cinta se rodará en Omán en marzo de 2026 y será presentada internacionalmente por HanWay Films en el próximo AFM.

