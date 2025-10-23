Adria Arjona protagonizará película junto a Callum Turner

La historia de Alone Together explora la conexión humana en medio del desierto.
Los actores Callum Turner, conocido por su trabajo The Boys in the Boat, y Adria Arjona encabezarán el elenco de Alone Together, la nueva película del cineasta británico Ben Sharrock, que también contará con la participación de Amir El-Masry.
Escrita y dirigida por Sharrock, la historia sigue a Sam (interpretado por Turner), un cineasta británico que atraviesa una crisis personal y profesional durante un viaje al desierto árabe.
Allí conoce a Inma, encarnada por Arjona, una mujer cautivadora con quien comparte una intensa conexión en medio de una tormenta inesperada.
Aunque su encuentro no es una historia de amor tradicional, ambos enfrentan su pasado y sus emociones reprimidas, mientras Sam encuentra apoyo en el carismático guía Abdullah, El-Masry.
Producida por Florian Zeller y Blue Morning Pictures, la cinta se rodará en Omán en marzo de 2026 y será presentada internacionalmente por HanWay Films en el próximo AFM.