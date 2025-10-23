Llega a los cines "Chainsaw Man - la película: Arco de Reze"

-

Denji enfrenta al amor y al peligro en Arco de Reze.

El anime cada vez conquista más a su público y esta vez se adueñarán de las salas de cine de tu preferencia para que disfrutes de Chainsaw Man - la película: Arco de Reze.

Es la primera cinta de la serie que inició en 2022 y narra la historia de Denji, ahora reconocido como el temido Chainsaw Man, quien comienza a experimentar una vida más tranquila.

En el universo de Chainsaw Man, los demonios nacen del miedo humano. (Foto: X)

En medio de esta aparente paz, conoce a Reze, una joven encantadora que parece interesarse genuinamente en él. Lo que comienza como un romance inesperado, pronto se convierte en una pesadilla: Reze es en realidad una agente enemiga con poderes demoníacos, enviada para eliminarlo.

Definitivamente, esta cinta te dejará respirar. Vive y disfruta de tu manga favorito.

Curiosidades

En el mundo de Chainsaw Man, los humanos pueden hacer contratos para obtener poderes.

A diferencia de otros protagonistas de shonen, Denji creció en la pobreza extrema, sin educación formal, y con motivaciones muy humanas como comer bien y tener una vida digna.

Tatsuki Fujimoto se inspiró en la marca japonesa Makita, conocida por fabricar motosierras.

Tatsuki Fujimoto ha mencionado que Denji está influenciado por personajes como Travis Bickle. (Foto: X)

Personajes principales

Denji: protagonista que se convierte en el demonio motosierra.

Pochita: motosierra original, entra en simbiosis con Denji.

Makima: misteriosa agente de Seguridad Pública con intenciones ocultas.

Power: demonio de la sangre con personalidad caótica.

Aki Hayakawa: cazador serio que tiene un contrato con varios demonios.

Conceptos clave

Origen de los demonios: en este universo, los demonios nacen del miedo colectivo. Cuanto más temido es un concepto (como armas, oscuridad o muerte), más poderoso es el demonio que lo representa.

Denji y Pochita: Denji es un joven cazador de demonios que vive en la pobreza. Tras morir, se fusiona con su demonio mascota Pochita, convirtiéndose en Chainsaw Man, un híbrido con poderes sobrenaturales.

Contratos demoníacos: los humanos pueden hacer pactos con demonios para obtener habilidades especiales, pero siempre a cambio de algo valioso (años de vida, partes del cuerpo, etc.).

Humor negro: la historia está llena de momentos absurdos y cómicos que contrastan con el horror, creando una atmósfera única.

El subdirector Masato Nakazono y el presidente de MAPPA, Manabu Otsuka, asisten al estreno de "Chainsaw Man - La película: Arco de Reze". (Foto: Getty Image)

A fondo

Duración: 1 hora con 40 minutos

Género: horror sobrenatural y acción

Elenco de voces

Denji: Kikunosuke Toya

Makima: Tomori Kusunoki

Power: Ai Fairouz

Aki: Shogo Sakata

Serie de lujo

La serie Chainsaw Man comenzó el 12 de octubre de 2022 y cuenta con 12 episodios en su primera temporada. Narra cómo Denji vive en la pobreza extrema, endeudado por las obligaciones que dejó su padre. Para sobrevivir, trabaja como cazador de demonios junto a su fiel compañero Pochita, el Demonio Motosierra.

Junto a otros cazadores como Aki y Power, Denji se enfrenta a demonios cada vez más poderosos, mientras descubre verdades perturbadoras sobre el mundo, el amor y su propia identidad.