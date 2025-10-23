"Frankelda", la historia donde la imaginación y el miedo se apoderan del cine

- Fantasía y terror se unen en la película mexicana Soy Frankelda. ENTÉRATE: Llega a los cines "Chainsaw Man - la película: Arco de Reze" La cinta dirigida, escrita y producida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, fundadores del estudio independiente Cinema Fantasma, promete traer de vuelta la popularidad de la técnica de animación. Monstruos, sueños y escritura se mezclan en "Frankelda". (Foto: X) Tras 10 años de preparación y con el apoyo de Guillermo del Toro, Soy Frankelda llega a las salas de cine como la primera película 100% mexicana realizada en stop-motion. "Frankelda, una decidida escritora mexicana del siglo XIX viaja a su subconsciente para enfrentarse a los monstruos sobre los que ha escrito. Guiada por un príncipe atormentado, deberá restablecer el equilibrio entre ficción y realidad antes de que sea demasiado tarde", dice la sinopsis oficial. LEE: Se cumplen 10 años del tráiler de "Star Wars: El despertar de la Fuerza" Guillermo del Toro respalda el nuevo proyecto del cine mexicano. (Foto: X) Del Toro, uno de los cineastas más reconocidos de México, quien trabajó en el filme de Pinocho para Netflix con la misma técnica, declaró: "La cinta abre una puerta al futuro del stop motion en México. Hay que creer para ver". Elenco de voz Mireya Mendoza como Frankelda.

Arturo Mercado Jr. da vida a Herneval.

Luis Leonardo Suárez es Procustes.

Carlos Segundo como Ceimuth.

Beto Castillo da voz a Ficturo.