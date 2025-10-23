Versión Impresa
"Frankelda", la historia donde la imaginación y el miedo se apoderan del cine

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
23 de octubre de 2025, 12:24
Una película hecha con paciencia, arte y corazón mexicano. (Foto: X)

Fantasía y terror se unen en la película mexicana Soy Frankelda.

La cinta dirigida, escrita y producida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, fundadores del estudio independiente Cinema Fantasma, promete traer de vuelta la popularidad de la técnica de animación.

Monstruos, sueños y escritura se mezclan en "Frankelda". (Foto: X)
Tras 10 años de preparación y con el apoyo de Guillermo del Toro, Soy Frankelda llega a las salas de cine como la primera película 100% mexicana realizada en stop-motion.

"Frankelda, una decidida escritora mexicana del siglo XIX viaja a su subconsciente para enfrentarse a los monstruos sobre los que ha escrito. Guiada por un príncipe atormentado, deberá restablecer el equilibrio entre ficción y realidad antes de que sea demasiado tarde", dice la sinopsis oficial.

Guillermo del Toro respalda el nuevo proyecto del cine mexicano. (Foto: X)
Del Toro, uno de los cineastas más reconocidos de México, quien trabajó en el filme de Pinocho para Netflix con la misma técnica, declaró: "La cinta abre una puerta al futuro del stop motion en México. Hay que creer para ver".

Elenco de voz

  • Mireya Mendoza como Frankelda.
  • Arturo Mercado Jr. da vida a Herneval.
  • Luis Leonardo Suárez es Procustes.
  • Carlos Segundo como Ceimuth.
  • Beto Castillo da voz a Ficturo.

