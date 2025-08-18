Adultos mayores aprenden Python en Munitec y rompen barreras de edad

-

Aprender Python no tiene edad: adultos mayores completan curso Munitec

La edad no es impedimento para aprender algo nuevo, como lo demostraron dos adultos mayores que con su esfuerzo y esmero completaron el curso de Introducción a la Programación con Python, como parte del programa Impúlsate, en el Munitec.

Este es un lenguaje accesible y ampliamente usado en desarrollo web, análisis de datos y automatización; con esto se les abrió las puertas a un nuevo universo de posibilidades tecnológicas.





Los estudiantes siempre cuentan con apoyo de los maestros para resolver dudas. (Foto: cortesía, Municipalidad de Guatemala)

Los estudiantes adquieren habilidades desde cero. Aprenden a crear su primer programa, a comprender cómo funciona el entorno de desarrollo y a utilizar herramientas avanzadas como bases de datos e interfaces gráficas.





En el Munitec hay varios cursos para las nuevas generaciones. (Foto: cortesía, Municipalidad de Guatemala)

Superación para todos

"Nuestra visión es clara: que todos los ciudadanos, sin importar su edad, tengan acceso a herramientas que transformen su presente y proyecten su futuro", comentó el alcalde Ricardo Quiñónez, al referirse a las oportunidades de superación ofrecidas por el Munitec.

Existe una oferta diversa para participar en los cursos, aunque algunos tienen una edad mínima, en la mayoría no existe una máxima.

Para más información es necesario comunicarse a una de las dos sedes: zona 21 al número 3018-5491. En la zona 3 al 3018-3929. Los ciclos de enseñanza se imparten los lunes y sábados con modalidades presenciales, prácticas y de manera gratuita.





Los jóvenes tiene la oportunidad de conocer de robótica. (Foto: cortesía, Municipalidad de Guatemala)

Las preinscripciones se hacen en el formulario que se encuentra en este enlace:

https://forms.gle/ncDNkpJkxbbzaTDu9

Cursos disponibles y duración