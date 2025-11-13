"No toleraremos el vandalismo": la advertencia del ministro de Gobernación (video)

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, emitió una fuerte advertencia de seguridad previo al crucial encuentro de la Selección Nacional contra Panamá, una posible "gesta histórica" para el país.
Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, lanzó una fuerte advertencia sobre la seguridad durante el partido entre la Selección Nacional y Panamá de este jueves.
"Estamos a las puertas de un evento deportivo que puede resultar en una gesta histórica para nuestro país", comienza diciendo.
Asimismo, pide calma, pues afirma que ningún resultado puede poner en riesgo la seguridad de los guatemaltecos ni la de los visitantes.
"No toleraremos actos de vandalismo ni agresión, que empañen este evento", afirmó.
Asimismo aseguró que quienes cometan estos actos serán neutralizados, arrestados y consignados.
Para finalizar pide a todos los aficionados que apoyen a su selección y que sean buenos anfitriones.