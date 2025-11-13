El mensaje de Léster Martínez a 'La Sele' antes del juego vs Panamá (video)

Léster Martínez utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a la Selección Nacional de Guatemala previo al encuentro contra Panamá. Además de respaldar a la Bicolor, Martínez lanzó una fuerte crítica contra los 'comentaristas profesionales'.
El boxeador guatemalteco, Léster Martínez, envío un mensaje a través de sus redes sociales horas antes del partido entre la Selección Nacional y Panamá.
"¡Ojalá se haga, hoy juega la Sele!", empieza diciendo.
Además, habló sobre la gente que hace comentarios negativos, pues asegura que ningún atleta los necesita, y menos viniendo de un compatriota.
"Para esos comentaristas profesionales, guarden sus comentarios negativos para otra ocasión", dijo.
"Les encargo para nuestras vidas y las vidas de los demás", concluye.
Mira aquí el video: