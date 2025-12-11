La advertencia de la PNC para quienes realicen disparos al aire

A través de sus redes sociales, la PNC advirtió a los guatemaltecos que realicen esta peligrosa práctica.
La Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que realizar disparos pone en riesgo la vida de las demás personas, por ello advirtió que quienes sean sorprendidos realizando esta práctica podrían enfrentar de 1 a 3 años en prisión, según lo indica la Ley de Armas y Municiones.
Además, serán sancionados con el decomiso del arma y la suspensión de la licencia de portación por tres años.
Este fin de año, la PNC llevará a cabo diversos operativos para evitar que personas irresponsables realicen disparos al aire.
Asimismo, informan se realizarán allanamientos en las casas donde se detecte que se ha realizado esta práctica.