PNC advierte posible violencia política tras la represalia de grupos terroristas

El director de la PNC advirtió que las represalias de pandillas y grupos terroristas podrían escalar hasta escenarios de violencia política que afecten la estabilidad del país.

Durante una citación con diputados de la bancada VOS, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, advirtió que los recientes hechos de violencia registrados en el país responden a represalias de estructuras criminales tras las acciones de control implementadas en centros carcelarios, y alertó que el escenario podría escalar hacia situaciones aún más complejas, incluso de violencia política.

“ Por el momento le puedo decir que pueden venir situaciones muy complejas, puede venir hasta un tema de violencia política... es sumamente complicado, porque puede venir realmente a violentar la tranquilidad del país ” David Boteo Director General PNC

Además, Boteo sostuvo que estas acciones buscan generar miedo, desestabilizar al país y afectar la tranquilidad de la población, advirtiendo que cualquier actor social o político podría convertirse en un blanco para provocar caos, particularmente en un contexto sensible para el país.

Boteo explicó que los motines y ataques armados suelen ser utilizados por pandillas y grupos terroristas como un mecanismo de presión para forzar al Estado a ceder ante sus exigencias, particularmente cuando se les niega el retorno de líderes criminales a sectores que consideran estratégicos.

En ese contexto, señaló que la decisión de no acceder a esas demandas implicaba prever reacciones violentas tanto dentro de las cárceles como en las calles.

Los ataques buscan generar miedo y desestabilización como respuesta al control estatal en los centros carcelarios y a la negativa de negociar con estructuras criminales. (Foto: Archivo/Soy502)

Respuesta institucional

Boteo indicó que, ante ese riesgo, desde días antes se emitieron más de 60 alertas internas a comisarías y unidades especializadas a nivel nacional, especialmente en zonas con presencia de pandillas, con el objetivo de reforzar medidas de autoprotección y prevención.

Sin embargo, reconoció que, pese a estas advertencias, las organizaciones criminales ejecutaron ataques directos contra la PNC como respuesta a la intervención estatal.

Las represalias de pandillas y grupos terroristas podrían escalar hasta escenarios de violencia política que afecten la estabilidad del país. (Foto: Archivo/Soy502)

Asismismo, reiteró que se trata de actividades terroristas que requieren ser neutralizadas mediante prevención, inteligencia y reacción oportuna.

El director de la PNC informó que, como parte de la respuesta institucional, se intensificaron los operativos de seguridad, incluidos cierres de rutas, allanamientos y patrullajes conjuntos con el Ejército.

Capturas

Estas acciones han permitido la captura de al menos 17 presuntos implicados, la incautación de armas de alto calibre y la ejecución de diligencias en coordinación con el Ministerio Público.

Boteo aseguró que la Policía se mantiene en alerta máxima y subrayó que el Ministerio de Gobernación no negociará con pandillas ni grupos criminales.

Añadió que, aunque la fuerza policial atraviesa un momento difícil por las pérdidas humanas y el desgaste operativo, se están tomando medidas de contingencia para mantener la cobertura de seguridad y proteger tanto a la población civil como al personal policial.