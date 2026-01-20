MP emite declaración tras no imputar a pandillero por ataque a PNC

-

Un pandillero del Barrio 18 quedó ligado a proceso penal por dos delitos menores y no por los ataques en contra de la PNC. El MP acusa a medios de compartir información incompleta.

EN CONTEXTO: MP no acusa a pandillero por ataque a PNC y queda ligado por portación de arma

Durante la audiencia de primera declaración en contra de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", pandillero del Barrio 18, el Ministerio Público imputó los hechos, pero solo pidió que se le ligara por portación ilegal de arma de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción, obviando los videos y audios que presentó en la audiencia y en los cuales se hacía referencia al ataque en contra de agentes de la Policía Nacional Civil.

Esto fue informado por varios medios de comunicación, pues el pandillero quedó ligado por dos delitos y enviado a prisión preventiva, pero ningún delito relacionado con los hechos cometidos en contra de la PNC.

Incluso, el pandillero fue enviado al Centro Preventivo para Varones de la zona 18, lugar que él mismo pidió para ser enviado.

Ante esto, el Ministerio Público se pronunció y aseguró que los medios estaban compartiendo "información errónea":

"Durante la audiencia fue precisamente el Ministerio Público quien puso a la vista del juez, diversos indicios recabados en la investigación preliminar, entre ellos algunos videos y audios en los que se presume el sindicado habría coordinado con otros individuos la comisión de otros hechos delictivos que también se encuentran bajo investigación", señaló el MP, pero sin explicar por qué no tipificó la conducta.

"En este punto es sumamente importante resaltar que el proceso penal se encuentra en sus primeras fases y el resultado obtenido hoy no exonera, inculpa o declara la inocencia del sindicado respecto de la comisión de otros hechos delictivos", agrega después, haciendo ver que más adelante podrían imputar nuevos hechos al acusado.

Por último, hace un llamado a los medios a no compartir información incompleta o errónea.

"El Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal es responsable del buen desarrollo de las investigaciones, de la debida argumentación y sustentación de los casos con el objeto de evitar que los crímenes queden en impunidad, en virtud de lo cual hace un llamado a los medios de comunicación a abstenerse de divulgar información incompleta o errónea. El periodismo tiene el gran privilegio de informar a la población de los hechos y sucesos que ocurren y afectan al país, sin embargo esa labor debe hacerse con responsabilidad y apegados a la verdad", se lee en su pronunciamiento.

El MP sí se pronunció

Para llevar una versión completa, Soy502 pidió una postura del MP, ante la crítica de por qué no se pidió que el pandillero fuera procesado por su vinculación a los ataques en contra de policías, esto dijo el MP:

"La audiencia continúa en desarrollo (al momento de compartir la información la audiencia ya había concluido); sin embargo, es importante destacar que la fiscalía se encuentra realizando las diligencias de investigación correspondientes en relación con la planificación y/o participación que pudo tener el sindicado en la ejecución de ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil", detalló el MP en su respuesta a este medio de comunicación.

Así fue su captura

Harol Salguero, pandillero del Barrio 18, fue capturado en zona 21 y vinculado por la Policía Nacional Civil por los ataques realizados en contra de agentes policiacos. Estos atentados dejaron 9 uniformados fallecidos.

Su captura se realizó cuando la PNC investigada el ataque en contra de policías en Villa Nueva, y notaron que caminaba por la vía pública de manera sospechosa y nerviosa.

Al hacerle la inspección le encontraron un arma de fuego y marihuana. Además, de su teléfono celular. Por lo que fue consignado.

Videos en su teléfono

En la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público pidió que lo ligaran a proceso penal solo por portación ilegal de arma de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción.

Pese a que en la audiencia, mencionaron que su detención se realizó en el contexto de los ataques a PNC y que en su celular encontraron audios en donde se habla de los hechos de violencia y el uso de armas de fuego de grueso calibre, el MP no pidió que fuera ligado por estos hechos.

El fiscal a cargo dijo que esos medios de convicción (el celular y su contenido) debían analizarse a profundidad para establecer la participación o no del acusado.

Los videos son extractos de audios de WhatsApp que tenía el acusado con otras personas, en las cuales hacen referencia al ataque contra la PNC.

En uno de ellos se escucha que utilizaron armas AK47 para atacar a los agentes, así como otro tipo de armas.

En el celular de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", encontraron audios en los que hace referencia que atacaron a PNC con fusiles Ak47 y otras armas.



El juez, en su resolución, dijo que quedaba a criterio del MP presentar más adelante alguna petición en contra del acusado.

"Se estableció la posible vinculación, pero eso será posteriormente que el señor fiscal decida alguna otra petición a la judicatura correspondiente", dijo el juez.

El pandillero quedó ligado a proceso penal y el juez otorgó un plazo de investigación de tres meses. Además, lo envió al Preventivo para Varones de la zona 18, según lo pidió el mismo acusado.

El director de la PNC, David Boteo, durante las honras fúnebres a los agentes caídos en cumplimiento de su deber, informó que en el celular de un pandillero capturado, encontraron planificación de uno de los hechos, haciendo referencia a "Liro Rebelde".