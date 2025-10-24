Advierten sanciones por rodadas ilegales este 31 de octubre

-

Tránsito PNC advierte sanciones para quienes participen en alguna rodada ilegal este 31 de octubre.

La Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil (Tránsito PNC) anunció que no autorizará ninguna rodada ni evento de grupos de motociclistas el próximo 31 de octubre.

La institución indicó que las actividades de este tipo que se realicen sin permiso serán consideradas ilegales y los participantes podrán ser sancionados.

“ "Ninguna rodada del terror está autorizada" ” Tránsito PNC

Además, informó que se desarrollarán operativos interinstitucionales de control durante esa fecha, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la normativa de tránsito.

El anuncio generó distintas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su apoyo a la medida por considerarla una acción preventiva ante posibles accidentes, mientras que otros manifestaron su desacuerdo.

Las sanciones por participar en carreras clandestinas o eventos similares pueden llegar hasta los Q1,500, sin embargo, todo proceso debe ser trasladado a un juez, quien decidirá aumentar o disminuir la sanción según el caso.

De acuerdo con la Ley y el Reglamento de Tránsito de Guatemala, el Artículo 119 establece que se prohíbe a las personas organizar o realizar carreras o cualquier tipo de evento en la vía pública sin que se cuente con un permiso.

Ley y Reglamento de Tránsito de Guatemala. "Artículo 119. Carreras, concursos y otros eventos deportivos en la vía. Se prohibe entablar y realizar carreras, concursos, certámenes, competiciones de velocidad u otras pruebas deportivas en la vía pública, salvo que, excepcionalmente, se cuente con el permiso correspondiente."