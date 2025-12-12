¡Alerta! Advierten sobre el peligro de la pólvora en los niños

La PGN ha emitido una advertencia sobre los graves riesgos de la pólvora y los juegos pirotécnicos en niños y adolescentes durante la época de fin de año.
OTRAS NOTICIAS: ¿Buscas trabajo? IGSS anuncia una nueva vacante laboral
El uso de juegos pirotécnicos por parte de niñas, niños y adolescentes representa un riesgo grave para su integridad física, alertan expertos en protección infantil de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que llaman a los padres de familia a estar especialmente alerta en esta época de fin de año.
La falta de supervisión adulta puede provocar lesiones que dejen secuelas permanentes, como ocurrió recientemente con un niño de 10 años, quien sufrió un accidente con pólvora y hoy requiere una prótesis donada por una organización benéfica.
"Cuidar la integridad de los niños es responsabilidad de los adultos. Un descuido puede cambiar para siempre la vida de un menor", señala Jasmine Villagrán, vocera de la PGN.
Recomendaciones
Expertos recomiendan a los padres y tutores evitar que estén cerca de áreas donde se almacene pirotecnia durante espectáculos públicos.
Además, sugieren respetar siempre las zonas delimitadas para el manejo de fuegos artificiales y supervisar a los pequeños cuando manipulen cohetillos.