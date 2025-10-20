Aeronáutica Civil se reúne con Transport Canada

Esta reunión inicial tuvo como fin identificar oportunidades de mejora en la seguridad aeroportuaria.
Este lunes 20 de octubre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se reunió con los representantes de Transport Canada, en el marco de su visita técnica de seguridad al Aeropuerto Internacional La Aurora, la cual está programada del 20 al 23 de octubre.
Durante esta reunión inicial se presentó la agenda de trabajo que incluye la revisión del reglamento nacional, los procedimientos AVSEC y las operaciones del nuevo operador aéreo canadiense.
El objetivo de esta visita es identificar oportunidades de mejora en la seguridad aeroportuaria, contribuyendo al fortalecimiento continuo de la aviación civil en Guatemala.