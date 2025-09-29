Esto pasó este domingo en el elevador de aeropuerto La Aurora

-

Trece personas quedaron atrapadas en un elevador del AILA, debido a una falla en el aparato.

Este domingo 28 de septiembre, uno de los elevadores del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) se detuvo mientras un grupo de personas estaba adentro, lo cual hizo necesaria la implementación de protocolos de seguridad en el lugar.

Así lo informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) mediante un comunicado, en el cual indica que el percance ocurrió a las 15:15 horas y que los afectados fueron 13 usuarios.

"Inmediatamente después del incidente, nuestro personal activó el protocolo de emergencia y trabajó en conjunto con elementos de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) para garantizar la seguridad de los pasajeros. A las 15:24 horas, después de 10 minutos de trabajo, se logró liberar a todas las personas atrapadas", se informó.

Debido al fallo en uno de los elevadores, autoridades de Aeropuerto Internacional La Aurora pusieron en marcha protocolos de seguridad. (Foto: Archivo/CIV)

Un herido

"Durante la emergencia, un usuario sufrió una lesión menor en un dedo al intentar abrir la puerta del elevador y recibió atención inmediata por parte de nuestro equipo de control de emergencias. Afortunadamente, su vida no estuvo en riesgo", dice el comunicado.

Ahí también se indica que "la unidad de Cruz Roja Guatemalteca atendió a una persona que requirió asistencia por crisis nerviosa".

De acuerdo con Aeronáutica, "las operaciones del aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad", y se está "trabajando para garantizar que nuestros sistemas y equipos funcionen correctamente".