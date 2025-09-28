¡No caigas! Te explicamos el patrón de estafas para las compras en línea

-

Las autoridades han detectado un patrón en casos de estafa por compras en línea y piden a los usuarios corroborar la existencia de las tiendas, antes de pagar.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) alertó sobre un incremento de denuncias por estafas y publicidad engañosa en las redes sociales y describió cómo se da el patrón para estos ilícitos.

Herbert Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de esa entidad, indicó que hay "páginas falsas" en las que varias personas hicieron compras en línea; sin embargo, nunca recibieron los productos por los cuales pagaron.

"Hay muchos reclamos", dijo el entrevistado, y añadió que la mayoría de ellos no han sido denunciados penalmente, "porque no hay a quien denunciar".

La Diaco insta a usuarios de las redes sociales a verificar las cuentas en las cuales compra, para evitar estafas. (Foto ilustrativa: Canva/Soy502)

Cierran cuentas

De acuerdo con Ordóñez, se ha detectado un patrón, en el cual personas abren perfiles en las redes sociales para ofrecer diversos productos. Así, captan a sus víctimas, a quienes piden pagos por adelantado, y después de unos días la cuenta desaparece.

"Al hacer una compra anticipada, se corre el riesgo de perder los fondos; entonces, el llamado es hacer cotizaciones en páginas seguras y no dejarse sorprender también por cuentas que son suplantadas", dijo.

El representante de la Diaco añadió que la principal dificultad que se ha encontrado para dar seguimiento a esos casos, es que no se cuenta con una dirección física del supuesto negocio. En ese marco, llamó a extremar precauciones para no ser víctima de estafadores.

Compras en línea de ropa, zapatos, perfumes, lentes y aparatos electrónicos son las más denunciadas ante la Diaco, tanto por estafa como por publicidad engañosa, se dio a conocer.