Aeronave sufre emergencia al aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Aurora

  • Por Geber Osorio
06 de noviembre de 2025, 14:57
Ciudad de Guatemala
La aeronave fue retirada de la pista de aterrizaje momentos después del pinchazo. (Foto ilustrativa: istock)

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó los protocolos de seguridad tras un incidente reportado en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), donde un avión privado sufrió el pinchazo de una de sus llantas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este jueves una aeronave privada presentó un pinchazo en una de sus llantas luego de haber aterrizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Por lo tanto, se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad y respuesta operativa, procediendo con el retiro del avión de la pista de aterrizaje, según indicó la DGAC.

Tras este incidente, no se reportaron personas lesionadas ni heridas, por lo que las actividades y operaciones aeroportuarias continuaron sin ningún problema.

La Unidad de Investigación de Accidentes de la DGAC ha asumido el caso para realizar las diligencias técnicas correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad de aeronáutica nacional.

"Reafirmamos nuestro compromiso de mantener la seguridad operacional y la eficiencia en las operaciones aéreas, garantizando la protección de los pasajeros, las tripulaciones y la continuidad del servicio aeroportuario", dijo la DGAC.

