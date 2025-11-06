Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Buscan a Fátima Lourdes, menor de 16 años que desapareció en Mixco

  • Por Jessica González
06 de noviembre de 2025, 10:11
Alerta Alba-Keneth
La menor fue vista por última vez en la Atanasio Tzul. (Foto: captura)

La menor fue vista por última vez en la Atanasio Tzul. (Foto: captura)

La familia de Fátima García pide ayuda urgente tras su desaparición. Pese a que fue vista en la Atanasio Tzul, la última ubicación registrada del celular se rastreó en Mixco.

OTRAS NOTICIAS: Este es el video por el que tiktoker guatemalteco fue denunciado por la Municipalidad

Fátima Lourdes García Escobar, de 16 años, desapareció el 5 de noviembre y su familia la busca con desesperación. 

Según un familiar, Fátima fue vista por última vez en la Atanasio Tzul, sin embargo, cuando el celular fue rastreado apareció que su última ubicación fue en Mixco. 

Al momento de su desaparición, la menor vestía un sudadero gris, pantalón celeste y chapulines negros.

García tiene el cabello lacio, tez blanca y mide 1.56 metros aproximadamente.

Cualquier información sobre su paradero, comunicarlo al 1546 o 110.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar