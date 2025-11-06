Buscan a Fátima Lourdes, menor de 16 años que desapareció en Mixco

La familia de Fátima García pide ayuda urgente tras su desaparición. Pese a que fue vista en la Atanasio Tzul, la última ubicación registrada del celular se rastreó en Mixco.
Fátima Lourdes García Escobar, de 16 años, desapareció el 5 de noviembre y su familia la busca con desesperación.
Según un familiar, Fátima fue vista por última vez en la Atanasio Tzul, sin embargo, cuando el celular fue rastreado apareció que su última ubicación fue en Mixco.
Al momento de su desaparición, la menor vestía un sudadero gris, pantalón celeste y chapulines negros.
García tiene el cabello lacio, tez blanca y mide 1.56 metros aproximadamente.
Cualquier información sobre su paradero, comunicarlo al 1546 o 110.