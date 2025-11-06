Así avanza la instalación del sistema de aire acondicionado en Aeropuerto La Aurora

-

Avanza en la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Se informa sobre la instalación de nuevas torres de enfriamiento que duplicarán la capacidad de aire acondicionado de la terminal, sumando 800 toneladas de refrigeración.

TE PUEDE INTERESAR: DGAC: Inicia la temporada alta en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora anunciaron sobre la instalación de la maquinaria principal del nuevo sistema de aire acondicionado, como parte de la segunda fase del proyecto de modernización que busca mejorar la experiencia de los viajeros y la eficiencia energética del edificio.

Además, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó este jueves 6 de noviembre que la empresa Electromecánica Centroamericana (ECA) comenzó el retiro de las torres antiguas de enfriamiento del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Estas serán reemplazadas por nuevas unidades con mayor capacidad, fundamentales para el funcionamiento del sistema de aire acondicionado de la terminal. La instalación de tres de las cuatro nuevas torres concluyó a las tres de la madrugada de este jueves 6 de noviembre informó el CIV.

:Cortesía pic.twitter.com/FOb0bPbT6o — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 6, 2025

Según las autoridades el proyecto busca modernizar la infraestructura del aeropuerto y optimizar la climatización en áreas de alta afluencia. Cada torre cuenta con una capacidad de 200 toneladas de refrigeración, lo que en conjunto suma 800 toneladas, el doble de la capacidad anterior.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora anunciaron sobre la instalación de la maquinaria principal del nuevo sistema de aire acondicionado, que busca mejorar la experiencia de los viajeros y la eficiencia energética del edificio.

: Cortesía pic.twitter.com/2TQzUfhxFk — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 6, 2025

Una de las torres antiguas permanecerá en operación durante la transición, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio de aire acondicionado mientras se completan los trabajos. Se prevé que los nuevos equipos entren en funcionamiento en un plazo de ocho a diez días.

Este proyecto, ejecutado por ECA y supervisado por DGAC, optimiza la climatizaciónen áreas cruciales, mejorando la infraestructura aeroportuaria para visitantes internacionales. (Foto: Cortesía)

El proceso forma parte de la segunda etapa, de tres, de modernización del sistema de climatización del aeropuerto. La primera fase consistió en mantener operativos los equipos existentes mientras se importaban los nuevos.

pic.twitter.com/9wRjxZ3nLa — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 6, 2025

Con la instalación de las torres, se pondrá en marcha el núcleo del sistema de enfriamiento, compuesto por los enfriadores de agua y las torres de condensación.

El proyecto, ejecutado por ECA con la supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cubre las áreas de espera internacionales, migración, vuelos privados y la Plaza Guatemala.

: Cortesía pic.twitter.com/h8RchhCGAL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 6, 2025

Estos espacios operan de manera continua y requieren un sistema de enfriamiento con capacidad total cercana a las 1,500 toneladas, indispensable para mantener las condiciones adecuadas en el principal aeropuerto del país.