DGAC: Inicia la temporada alta en el Aeropuerto Internacional La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este lunes que ya ha comenzado la temporada alta en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Esto significa que hay una mayor afluencia en vuelos de entradas y salidas de pasajeros, así como más movimientos en dichas instalaciones, según la DGAC.

Asimismo, indicó que esta temporada alta se empezó a notar desde la última semana de octubre, por lo que le hacen llamado a los pasajeros a evitar demoras.

"Hemos coordinado con las otras instituciones del Estado que están presentes en el AILA para que asignen más personal para brindar una atención más eficiente y fluida en los controles, pensando siempre en tu comodidad y seguridad", dijo la DGAC.

Autoridades han solicitado más personal en el Aeopuerto La Aurora. (Foto: DGAC)