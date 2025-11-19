Aficionados de Guatemala llenan de color El Trébol en el duelo ante Surinam

-

Aficionados de la Azul y Blanco arribaron al estadio Manuel Felipe Carrera para alentar a la Selección en su último duelo clasificatorio rumbo al Mundial.

A pesar de la eliminación consumada ante Panamá el jueves pasado, la afición de la Azul y Blanco volvió a hacerse presente en el estadio Manuel Felipe Carrera para alentar al equipo en su último duelo frente a Surinam.

Entre carteles, camisolas y porras, los seguidores chapines mostraron su respaldo al Equipo de Todos, aunque algunos admitieron que no verían con malos ojos un triunfo surinamés si eso evita que Panamá asegure un boleto directo al Mundial.

Familias provenientes de distintos puntos del país dieron color al cierre de la fase eliminatoria para Guatemala. Aunque la clasificación ya no es posible, el apoyo y la ilusión de la afición continuaron firmes.