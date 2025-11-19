¿Sorpresas? Así formará Guatemala ante Surinam en el último duelo de eliminatorias

La Selección de Guatemala presentó su alineación para recibir a Surinam en el último duelo de las eliminatorias mundialistas, partido en el que Bicolor ya no se juega nada tras perder el partido anterior ante Panamá.
OTRAS NOTICIAS: La autocrítica de Tena: "Me equivoqué con un futbolista" ante Panamá
Luis Fernando Tena presentó su once inicial de cara al último duelo de eliminatorias frente a Surinam, que se disputará este martes a las 7:00 p. m. en el estadio El Trébol. El estratega introdujo variantes respecto al equipo que enfrentó a Panamá el jueves pasado.
En ataque, Tena apostará desde el inicio por los hombres que revolucionaron el partido pasado como Darwin Lom, Rudy Muñoz y Pedro Altán, quienes entraron de cambio ante Panamá y mostraron peso ofensivo inmediato.
Confía en Hagen
Nicholas Hagen fue ratificado como guardameta titular, pese a que Kenderson Navarro había sido considerado como opción para este encuentro.
Además, regresa Nicolás Samayoa, cuya ausencia se sintió contra los canaleros. Todo apunta a que Guatemala volverá a una línea de cuatro, después del esquema alternativo utilizado en el duelo anterior, una de las decisiones más cuestionadas hacia el estratega mexicano.