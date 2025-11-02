Clasificación al Mundial: La vigilia de aficionados para la compra de boletos

-

La afición realiza una vigilia de cuatro días frente a los puntos de venta, para asegurar boletos del crucial partido de clasificación al Mundial.

Un grupo de aficionados guatemaltecos permanecerá hasta el martes frente al punto de venta donde se ofrecerán los boletos para el partido que definirá la clasificación de Guatemala al Mundial.

Roberto Castañón, uno de los aficionados presentes, comentó que la afición guatemalteca ha mantenido su apoyo a la selección durante años. Recordó que en las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania también pasaban las noches afuera de los estadios para acompañar al equipo nacional.

Un grupo de aficionados de la Selección Nacional realizará una vigilia de cuatro días frente al punto de venta para asegurar boletos del crucial partido de clasificación al Mundial 2026.

Explicó que la expectativa que se vive ahora demuestra que el entusiasmo ha vuelto entre los seguidores y aprovechó para enviar un mensaje a las autoridades deportivas. Señaló que el Estadio Doroteo Guamuch Flores continúa en abandono a pesar de su relevancia histórica y de la magnitud del encuentro que se avecina.

Afirmó que la afición merece un estadio en condiciones adecuadas y que es necesario atender la infraestructura deportiva del país. "Deberíamos estar compitiendo por 25 mil entradas en un Doroteo con sus mejores galas, pero estaremos en el Estadio El Trébol, y ahí iremos con todo, porque esta vez tiene que ser la buena", indicó.

Un grupo de aproximadamente 60 aficionados realizarán una vigilia por más de tres noches para poder comprar los boletos al partido que definirá si Guatemala clasifica al Mundial 2026. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Sobre la problemática en la compra de boletos

En relación con las dificultades para adquirir entradas, Carlos Mejía comentó que en otros países resulta más sencillo obtener boletos. Explicó que en lugares como Panamá y El Salvador ha logrado comprarlos con pocos días de anticipación, mientras que en Guatemala debe pasar varias noches en espera.

Además, afirmó que el esfuerzo responde a la confianza en que la selección logrará la clasificación. "Esta vez sí se va a poder, vamos al Mundial", expresó.

Organización del grupo y sus filtros

Sobre la organización del grupo, Jeffrey Herrera informó que se encuentran en el lugar desde la tarde del viernes 31 de octubre. Explicó que son aproximadamente 60 personas distribuidas en tres grupos que se relevan cada 12 horas para mantener la fila hasta la venta de boletos que iniciará el martes 4 de noviembre a las siete de la mañana.

Ante las dudas sobre si se trata de revendedores, Herrera indicó que el grupo estableció filtros para garantizar que solo participen seguidores reales. Mencionó que se solicita evidencia fotográfica de la asistencia a otros partidos de la selección y además hacen uso de un gafete identificador de una especie de asociación de aficionados. Aclaró que el objetivo es apoyar al equipo nacional y no la reventa de entradas.

Herrera afirmó que su compromiso se basa en la pasión por el fútbol nacional y en el deseo de acompañar a la selección en el camino hacia el Mundial. Aseguró que el 18 de noviembre esperan celebrar la clasificación.

Finalmente, otros asistentes expresaron su respaldo al cuerpo técnico y a los jugadores. Indicaron que continuarán acompañando a la selección en todo el país, motivados por el deseo de ver reflejada en el campo la misma entrega que muestran como aficionados.

El grupo de aficionados implementó un filtro para para garantizar el acceso a las filas a seguidores genuinos y no revendedores. (Foto: Estuardo Palacios/Nuestro Diario)

"Que sepa los jugadores que estamos con ellos estamos con el cuerpo técnico y que hemos viajado por todos lados por Guatemala y lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos el amor ese amor que queremos que cada jugador emprenda en los 90 minutos reglamentarios o si hay alargue que debe el todo por el todo, nosotros aquí lo estamos apoyando desde ya", Expresó uno de los aficionados.