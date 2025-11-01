"No somos revendedores", aficionados niegan señalamientos (video)

-

Un grupo de aficionados de la Selección Nacional de Guatemala, acampa desde la madrugada de este sábado en la zona 15 para adquirir sus boletos.

ARTÍCULO RELACIONADO: Aficionados ya hacen fila para comprar boletos y ver a la Selección Nacional

Un grupo de aficionados a la Selección Nacional de Fútbol publicó un video en redes sociales para rechazar los señalamientos que los calificaban como revendedores de boletos.

En el material, los aficionados inician con la frase "no somos revendedores" y explican que acudieron de madrugada para obtener entradas al próximo partido de Guatemala, donde se conocerá si el país clasifica al Mundial 2026.

Los aficionados indicaron que integran un grupo de seguidores que ha acompañado al equipo en distintos países durante las eliminatorias, como Surinam y Panamá.

Además, en el video se observan imágenes de sus viajes y de los estadios donde ha jugado la selección nacional.

#VentaDeEntradas #Boletos #NoSomosRevendedores ♬ sonido original - Gerson Ulario @lemusless Ventas de entradas, partidos de Guatemala ¡No somos revendedores! Hemos seguido a Guate desde el inicio de este camino y vamos a estar hasta el final #Guatemala

Venta de boletos

Desde la madrugada de este sábado 1 de noviembre, varios aficionados se ubicaron en la zona 15 capitalina, en uno de los puntos autorizados para vender entradas.

Las personas permanecen en el lugar con carpas, abrigos y música mientras esperan el inicio de la venta, que se realizará del 4 al 8 de noviembre a partir de las 7:00 horas.

¡́ ! ⚽️



Información importante para poder adquirir tus entradas para los partidos de local de la #SeleMayor de la ronda final de la eliminatoria mundialista.#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/F8lkvxbODb — FFG (@fedefut_oficial) October 30, 2025

De acuerdo con la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG), cada comprador podrá adquirir un máximo de tres boletos para los encuentros que definirán la participación del equipo nacional rumbo al Mundial de 2026, los cuales se disputarán en el Estadio El Trébol.